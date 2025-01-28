KTFF’den antrenörlere sıkı denetim uyarısı KTFF’den antrenörlere sıkı denetim uyarısı

Süper Lig'de ara transferde yapacağı hamleler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimlerle ilgili de görüşmeler devam ediyor.

Kadroda düşünülmeyen futbolculardan Hakim Ziyech sarı-kırmızılılardan ayrılmaya yakın.

TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

Galatasaray'a 2023/24 sezonunda imza atan Hakim Ziyech toplamda 34 maçta süre aldı.

Sarı-kırmızılı formayla Ziyech 8 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyuncu, Galatasaray'da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Ziyech kariyerinde daha önce Chelsea, Ajax, Twente ve Heerenven formalarını da giymişti.