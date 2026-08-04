Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı.
Seminerde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hakem ve yöneticilerle yar alıyor.
MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu, hakem eğitmeni Derviş Atakan ile hakemler Serkan Özdenkci ve Şahin Coşkun katıldı.
TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen seminerde hakemler, yeni sezon öncesinde oyun kuralları, uygulamalar ve hakemlik performansına yönelik eğitim programlarına katılacak.