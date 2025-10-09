Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Hakan, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan 12 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Hakan, Bulgaristan maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcu, Bulgaristan karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını da elde edecek.

99 MAÇTA 21 GOL

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile 21 golünü Çekya (3), Avusturya (2), Lüksemburg (2), Bulgaristan (2), Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna'ya attı.

Milli forma ile Cenk Tosun ve Lefter Küçükandonyadis ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayacak ve A Milli Takım ile en çok gol atan 3. oyuncu unvanını elde edecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE 51 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 73'ü resmi 26'sı' özel 99 maçta, 51 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Hakan'ın forma giydiği 99 karşılaşmada 29 mağlubiyet ve 19 da beraberlik aldı.

ARDA TURAN'I YAKALAYACAK

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında forma giymesi halinde milli forma ile 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış olacak.

Milli takımda 99 maça çıkan deneyimli futbolcunun, 101 kez A Milli Takım formasını giyen Emre Belözoğlu'nu yakalamasına ise yalnızca 2 maç kaldı. Hakan, Bulgaristan mücadelesinde oynarsa, bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.