Lefkoşa’nın geleceğini daha dirençli, daha yeşil ve sürdürülebilir bir şehir vizyonuyla şekillendirmek amacıyla önemli bir iş birliği hayata geçiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Ufuk Planlama ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası iş birliğiyle düzenlenen “Dirençli ve Yeşil Lefkoşa Çalıştayı” Lefkoşa Türk Belediyesi Merkezi’nde devam ediyor.

KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan uzmanları bir araya getiren ve altı gün sürecek olan çalıştay; Kent Orman Yaşam Atölyesi Multidisipliner Mekansal Planlama Eğitimi kapsamında düzenleniyor. Çalıştay, şehir ve bölge planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliği alanlarında eğitim gören öğrenciler, akademisyenler ve bilim insanları ile mesek temsilcilerini bir araya getiriyor. Yoğun katılımla gerçekleşen çalıştayın açılışında; Kent Orman Yaşam Atölyesi Kurucusu ve Proje Koordinatörü Dr. Nejla Kılınç, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve LTB Meclis Üyesi Doç. Dr. Buket Asilsoy, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesi Koordinatörü Ferdiye Sav ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin akademik desteğiyle gerçekleştirilen çalıştay, sadece kentin fiziksel yapısına değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığa da katkı sunmayı amaçlıyor. Çalıştay kapsamında; yapılacak sunumlar ve oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla, Lefkoşa’nın yeşil altyapısını güçlendirmek, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak ve daha sürdürülebilir bir kent vizyonu geliştirmek hedefleniyor. Akademisyenleri, yerel yönetimleri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini aynı platformda buluşturan çalıştay; dirençli kentlerin planlanması, yönetimi ve uygulama stratejileri üzerine ortak bir tartışma ve bilgi paylaşımı zemini sunmayı amaçlıyor. Çalıştay’dan elde edilecek sonuçların, gelecekteki kent planlama ve çevre politikalarına yön vermesi bekleniyor.

Lefkoşa’nın değişimi ele alındı!

Çalıştayın açılışında, Kent Orman Yaşam Atölyesi Kurucusu ve Proje Koordinatörü Dr. Nejla Kılınç, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve LTB Meclis Üyesi Doç. Dr. Buket Asilsoy, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesi Koordinatörü Ferdiye Sav ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı birer konuşma yaptı. Açılış oturumunun ardından gruplara ayrılan katılımcılar belediye yetkililerinden vaka alanına ilişkin bilgilendirme alırken, arazi çalışması gerçekleştirerek kentin mekansal değişimini yerinde gözlemledi.

Mekansal planlama tarihi, Lefkoşa’nın imar mevzuatı ve yeşil alan politikaları üzerine yapılan sunumlarla başlayan ikinci günde; Dr. Nejla Kılınç, Prof. Dr. Halim Perçin, Dr. Gizem Caner ve Dr. Esra Köksaldı, kentsel dirençlilik, ulaşım stratejileri ve yeşil alan düzenlemeleri üzerine bilgi paylaştı.

Tasarlayıp paylaşacaklar!

Çalıştayın üçüncü günü ön jüri oturumu ile başlayacak. Jüri üyeleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Buket Asilsoy, Prof. Dr. Halim Perçin, Dr. Gizem Caner ve Dr. Nevter Zafer Cömert yer alacak. Gün boyunca “Mekanın Ruhu ve Kentsel Dirençlilik”, “KKTC’de Yeşil Alan Mevzuatı” ve “Kent Ormancılığı” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Çalıştayın dördüncü gününde ise Yrd. Doç. Dr. Ümran Duman “Dirençli Kentler İçin Evrensel Tasarımın Önemi” ve Dr. Gülizar Eroğlu “Kurakçıl Peyzaj” konulu sunumlarıyla programa katkı sunacak. Katılımcılar, ardından gerçekleştirilecek diksiyon ve etkili sunum eğitimleriyle final sunumlarına hazırlanacak. Pazar günü Lefkoşa Maratonu’na katılacak üyelere serbest zaman tanınırken, 13 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek kapanış oturumunda, gruplar projelerini Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası temsilcilerinden oluşan jüriye sunacak. Çalıştay, jüri değerlendirmesinin ardından gerçekleştirilecek sertifika töreni ve kokteyl ile sona erecek.

Prof. Dr. Özge Özden: “Yakın Doğu Üniversitesi olarak sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin oluşumuna bilimsel katkı sunmaktan onur duyuyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, açılışta yaptığı konuşmada, herkesin ortak hayalinin insana, hayvana, çevreye ve sanata duyarlı bir kentte yaşamak olduğunu vurguladı. Toplumun, çağdaş bir trafik akışına sahip, planlı, temiz ve yeşil alan oranı yüksek şehirlerde yaşamayı hak ettiğini belirten Prof. Dr. Özden, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin oluşumuna bilimsel katkı sunmaktan onur duyuyoruz” dedi. Çalıştayın hayata geçirilmesinde iş birliği yapan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve diğer paydaşlara teşekkür eden Prof. Dr. Özden, etkinliğin ülkeye fayda sağlamasını diledi.