27 örgütün imzasıyla yapılan Platform açıklamasında, ülkede, iki farklı okulda başını örten bazı kızların, derslere alınmaması ve Bekirpaşa Lisesi’nde sınavların iptal edilmesinin, “kabul edilemez” olduğu ifade edildi.

Eğitim ve öğrenim hakkının, Anayasa ve yasalarca güvence altına alındığı, uluslararası hukuka göre de her bireyin en temel haklarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu hakların, sadece inanç ve kimlik gerekçeleriyle kısıtlanması, yasaklanması hiçbir şekilde savunulamaz” denildi.

Eğitim kurumlarının, her bireyi kabul edip, farklılıkları saygıyla karşılayıp, eşit muamele ilkesine dayalı bir ortam oluşturmak zorunda olduğu görüşü dile getirilen açıklamada, inancından dolayı başını örten bir öğrencinin, eğitim almasına engel olunmasının, eğitimde eşitlik, düşünce ve inanç özgürlüğü ilkelerine aykırı bir karar ve eylem olduğu savunuldu.

Devletin, yasama, yürütme ve yargısıyla bir bütün olarak eğitimde eşitlik ilkesini sağlaması talep edilen açıklamada, Hak ve Özgürlükler Platformu’nun, tüm bu yaşananların ve taleplerinin takipçisi olacağı, gerektiğinde yasal hakkını kullanıp Kıbrıs Türk mahkemelerinde adalet arayışını sürdüreceği belirtildi.

Platformda yer alan örgütler şu şekilde:

“Özgür İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, İlim Kültür ve Eğitim Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, KKTC İnsanı Değerler Derneği, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Kıbrıs Kardeşlik ve Hizmet Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, KKTC Din Görevlileri Derneği, KKTC Din Görevlileri Sendikası, Mağusa-Maraş Esnaf ve Zanaatkarları Kalkındırma Derneği, Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar Derneği, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği, Ulu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği, Çanakkale Şehitlik Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Paşakent Kurudere Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Hala Sultan İlahiyat Koleji Mezunları ve Mensupları Derneği, Gazimağusa 1974 Barış Harekatı Gazileri, Mücahitleri ve Şehitler Külliyesi Yaptırma Derneği, Alayköy OSB İş insanları Derneği, Korkuteli Gençlik Derneği, Korkuteli Cami ve Okul Yaptırma Derneği, Adanalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.”