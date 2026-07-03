Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kamu Görevlileri Yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

HAKSEN'den verilen bilgiye göre, sendika başkanı Salih Erşangil, sendika yönetim kurulu üyeleri Nazen Şansal ve Mediha Piro Azer ile birlikte Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yaptıkları ziyarette, Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan Kamu Görevlileri Değişiklik Yasası’na ilişkin yazılı ve sözlü görüşlerini sundu, yasanın mevcut haliyle onaylanmamasını talep etti.

Erşangil, ziyaret ile ilgili açıklamasında, yasa tasarısının Meclis komite gündemine geldiği günden itibaren konunun takipçisi olduklarını, tasarının komite aşamasında Meclis’e giderek, görüşlerini yazılı ve sözlü olarak aktardıklarını belirtti. Erşangil, bu süreçte sendikanın önerdiği bazı itirazların dikkate alındığını ancak bu değişikliklerin önemli olmakla birlikte yeterli olmadığını kaydetti.

Erşangil, Meclis’ten geçen son metinde kamu görevine giriş hakkını sınırlayabilecek, sınav ve itiraz hakkını ekonomik olarak kullanılamaz hale getirebilecek, kesinleşmemiş disiplin süreçleri üzerinden yeni mağduriyetler yaratabilecek ve uygulamada ciddi belirsizliklere yol açabilecek maddelerin varlığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Erşangil, yasanın sadece teknik bir kamu yönetimi düzenlemesi olarak görülemeyeceğini, anayasal haklar, kamu hizmetine erişim, eşitlik, hukuk devleti ilkesi ve çalışan hakları bakımından hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiği ifade etti.

Sendikanın sürecin başından bu yana yapıcı ancak kararlı bir tutum aldığını belirten Erşangil, bazı itirazların dikkate alındığını ancak sorunlu maddelerin tamamının giderilmediğini, bu nedenle Cumhurbaşkanı’ndan yasayı bu haliyle onaylamaması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Erşangil, kamu yönetiminde gerçek bir yenilenme isteniyorsa bunun çalışan haklarını gerileterek değil, liyakati, eşitliği, hukuki belirliliği, sendikal hakları ve çağdaş iş hukuku ilkelerini esas alan katılımcı bir süreçle mümkün olacağını belirtti.