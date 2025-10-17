Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, eski Rum mallarına inşaat yaptığı için yeni bir iş adamının tutuklanmasını eleştirerek, “Güney Kıbrıs’taki Türk malları üzerinde kiralama, yol, okul, hava alanı, hava üssü, deniz üssü ve baraj yaparken, yasal sahibi olan Türklerden izin alıyor mu?.. Hak, hukuk nerede? O yapıyor, biz yapınca suç oluyor” dedi.

Bayar yaptığı yazılı açıklamada, Simon Aykut’tan sonra KKTC vatandaşı, İran asıllı iş adamı Behdad Jafari’nin de, Rumların mülkiyet ihlali şikayeti üzerine tutuklandığını ifade etti. Simon Aykut davasında, Rum savcının, Rum malları üzerinde yasal sahibinden izin alınmadan geliştirme, düzenleme ve inşaat yapıldığı yönünde suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Bayar, şunları belirtti:

“Peki, güneydeki Türk malları üzerinde kiralama, yol, okul, hava alanı, hava üssü, deniz üssü ve baraj yaparken, yasal sahibi olan Türklerden izin alıyor mu? Kamulaştırma yapıyormuş, parasını da çözümden sonra ödeyecekmiş.

“Onun kadar biz de devlet ve hükümetiz… Avrupa Birliği ve dünyaya sesimizi duyurmalıyız” diyen Bayar, yaşayabilir bir çözüm için 60 yıl harcandığını ancak sonuç alınamadığını ifade ederek, “sıfır asker, sıfır garanti” denilince ipin koptuğunu kaydetti. Bayar, “Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir. Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmadan bu adada barınamayacağımız çok nettir” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a, “Egemen eşit iki devlet kararı onaylamadığı için neyi görüşecek ve nasıl bir sonuç bekliyor?” sorularını soran Bayar, “Avrupa Birliği normları deyince bize verilecek her söz su yüzünde kalacaktır bu böyle biline” dedi.