Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-27 Ekim 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve U17 Elit Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ahmet Efe Harmancıklı (Ozanköy SK), Beşir Ndiaye (Lapta TBSK) Çağakan Çakır (Aslanköy GSD), Devran Ali Güneş (Esentepe KKSK), Eren Ocak (Baf Ülkü Yurdu), Fatin Çeker (M. Hacıali Yılmazköy SK), Hakkı Yıldız (Esentepe KKSK), Kemal Kanat (Çetinkaya TSK), Yalçın Durak (DND L. Gençler Birliği SK)

2 Maç:Gökhan Öztaş (Göçmenköy İYSK), Sinan Uzun (M. Hacıali Yılmazköy SK), Yiğithan Oğuz (Maraş GSK)

3 Maç: Baran Atasever (DND L. Gençler Birliği SK), Mehmet Baki Salk (Alsancak Yeşilova SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Erol Avunç (M. Hacıali Yılmazköy SK), Mehmet Piro (Çetinkaya TSK), Selen Kıraç (Göçmenköy İYSK)

1 Maç: Sayner Seyitler (Lefke TSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU KULÜP

Hami Çolak (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Mustafa Almas (Göçmenköy), Quesi Jonathan Weston (Alsancak Yeşilova), Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe) Tuğberk Karakaş (Türk Ocağı)

1) 25.10.2025 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan AKSA A2 Süper Lig Lefke TSK – Doğan Türk Birliği müsabakasında tribünlere doğru eğilip şortunu indirdiği raporlardan tespit edilen Doğan Türk Birliği’nin 117581 lisans numaralı futbolcusu Çınar Arık’a DT 35(1)’in ihlalinden dolayı 35 (1) (a) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 26.10.2025 tarihinde Akdoğan Özgürlük Stadı’nda oynanan AKSA A2 Süper Lig Mesarya SK – Mormenekşe GBSK müsabakasında uygunsuz hareketi raporlardan tespit edilen Mormenekşe GBSK futbolcusu Haydar Deniz Ortakçı’ya DT 35(1)’in ihlalinden dolayı 35 (1) (a) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 25.10.2025 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan AKSA A2 Süper Lig Lefke TSK – Doğan Türk Birliği müsabakasında rakibinin gol atmasına müteakip üzerine koşarak gittiği, iki eliyle sırtından itip başının arka kısmına yumruk attığı, yere düşürdüğü ve yerdeyken yüzüne tekme attığı raporlardan tespit edilen Lefke TSK’nın 117916 lisans numaralı futbolcusu Ege Kula’ya DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı, 44 (1) (a) uyarınca 20 (yirmi) resmi müsabakada men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) KTFF Yönetim Kurulu tarafından 24.10.2025 tarihinde DS-2 / 2025-2026 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilen AKSA 1.Lig kulübü Yalova SK’nın 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan’ın sosyal medya hesabından bu sezon içerisinde ikinci kez yapmış olduğu açıklamalar kurulumuz tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Adı geçen futbolcunun benzer olgular nedeniyle 24.10.2025 tarihli Disiplin Kurulu toplantısında 5 (beş) müsabakadan men cezası aldığı ve işbu cezası tamamlanmadan aynı ve / veya benzer suçu tekrarlayarak kesinleşmiş cezası bulunduğu halde suçu tekemmül ettiğine bulgu yaparız. Adı geçen futbolcunun yazmış olduğu sosyal medya paylaşımı kurul huzurunda olup, KTFF mensuplarının kişilik haklarına saldıran, ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği, KTFF’nin saygınlığını zedeleyici ve küçük düşürücü şekilde davrandığına bulgu yaparız. Bu nedenle, Yalova SK takımının 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan’a DT 37(1)’in ihlalinden dolayı DT37 (1) (a) bendi gereğince daha önce açıklanan cezasına ek olarak 8 (sekiz) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.