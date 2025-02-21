Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Adnan Tekman (Mağusa Türk Gücü), Arda Demir (Küçük Kaymaklı TSK) ,Batuhan Kır (Atoll Kozanköy SK), Furkan Altınışık (Serveroğlu Geçitkale GSK) , Jamiu Bamidele Arowolo (Mesarya SK), Mehmet Ali Aylanç (DND L. Gençler Birliği SK), Mustafa Çelik (Yeniboğaziçi DSK), Mustafa Doğu (Düzkaya KOSK)

2 Maç: Ali Göreli (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Batuhan Müsbah (Türk Ocağı Limasol SK), Hafez Ganjali (Mağusa Türk Gücü), Hasan Bilal (Serveroğlu Geçitkale GSK), Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova SK), Yusufcan Kadir Ersancak (Çanakkale TSK)

3 Maç: Abdullah Kılıç (Çetinkaya TSK) , Doğukan Kurukızılcık (Lapta TBSK), Mertcan Önder (Ünimar Maraş GSK).

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ercan Atasay (Yalova SK) 1 Maç

Hüseyin Kırsaç (DND L. Gençler Birliği SK) 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Osman Yürün (Hamitköy ŞHSK), Alaattin Yavuz (Göçmenköy İYSK), Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi DSK), Arda Karanfiloğlu (Lefke TSK), Arda Maydon (Mormenekşe GBSK), Batuhan Calban (Çetinkaya TSK), Cemil Yüceden (Atoll Kozanköy SK), Enes Malik Hızlı (Düzkaya KOSK), Evren Ekici (Esentepe KKSK), Fatin Çeker (M. Hacıali Yılmazköy SK), Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK), Frank Achile Nyobe (Esentepe KKSK), Fuat Tatlıses (Binatlı YSK), Furkan Altınışık (Serveroğlu Geçitkale GSK), İbrahim Güder (Karşıyaka SK), İbrahim Halil Gülen (Düzkaya KOSK), İbrahim Halil Karadal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), İrfan Boşnak (Serveroğlu Geçitkale GSK), Kaan Savaşkan (Lefke TSK), Mehmet Kemal İçer (Türk Ocağı Limasol SK), Mehmet Kurkmaz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Mehmet Neşe (Karşıyaka SK), Mustafa Yaşar (Atoll Kozanköy SK), Oben Kuzey Kaya (Serveroğlu Geçitkale GSK), Oğuz Göktaş (Ünimar Maraş GSK), Oğuzhan İblikçi (Mağusa Türk Gücü)

Salih Say (M. Hacıali Yılmazköy SK), Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK), Tahir Gazi (Yenicami AK), Tarkan Aksoy (M. Hacıali Yılmazköy SK)