Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 31 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART CEZALARI

1 Maç:Cevdet Gürsel Alıcı (Türk Ocağı Limasol SK), Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Elhadj Abdurrahmane Bah (Yenicami AK), Eren Aygün (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç:Beran Kende Boros (Doğan Türk Birliği), Emre Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK), İbrahim Çıdamlı (Gönyeli SK), İlknur Deniz (Hamitköy ŞHSK), Mustafa Salk (Doğan Türk Birliği)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:Hüseyin Mertol (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK),

3 Maç:Önder Seren Mutsuzlar (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK), Azad Karımov(Atoll Kozanköy) Can Genç (Maraş GSK)

Çağlar Toklu( Mesarya), Emre Bayırlı(Düzkaya KOSK), Ertan Bulut( Mormenekşe), Hacı Durdu Özer(

Vadili TÇBSK), Halil İbrahim Kızılboğa( Lapta TBSK), Mehmet Enes Alkış(Gönyeli SK), Mehmet Kaygısız(

Küçük Kaymaklı TSK), Metehan Ordu(Northernland Dipkarpaz), Murat Güçver(Mağusa Türk Gücü), Mustafa Gün (DND L. Gençler Birliği), Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol), Mustafa İnanç (Maraş),

Nfanly Sylla (China Bazaar Gençlik Gücü), Osman Şanverdi (Tremeşeli H. Dumlupınar), Rüstem Cemsal Baysaloğlu(Çetinkaya TSK), Samet Yakup Kurt(Maraş), Selçuk Dilik(Atoll Kozanköy), Selim Saygı (Doğan Türk Birliği), Umut Menteş (Vadili TÇBSK), Yusuf Kondoz(Çetinkaya TSK)