Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13 – 16 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Alperen Okur (Serveroğlu Geçitkale), Arda Dündar (Alsancak Yeşilova), Arda Güner (Karşıyaka), Burçin Kerimoğulları (Serveroğlu Geçitkale), Hacı Durdu Özer (Vadili), Hasan Tulum (Hamitköy), İbrahim Yazıcı (Serveroğlu Geçitkale), Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova), Mehmet Çavuş (Serveroğlu Geçitkale), Mehmet Efe Ertürk (DND L. Gençler Birliği), Muhittin Bostancı (Düzkaya), Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi)

2 Maç: Ahmet Öztürk (Nurol Cons. Dörtyol), Arda Yıldız (Çetinkaya TSK), Bahadır Göçben (Karşıyaka), Berk Cambaz (Northernland Dipkarpaz), Durmuş Oduncu (Çetinkaya), Gökhan Titiz (Lefke), Hasan Yılmazoğulları (Cihangir), Mahmut Bereket Ezer (Atoll Kozanköy),

3 Maç: Berat Yusuf Doğan (Vadili TÇBSK), Moussa Corso Traore (Çetinkaya), Sergen Avunç (Baf Ülkü Yurdu)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Sayıner Seyitler (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç: Ali Bayır (Cihangir)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Avcı (Serveroğlu Geçitkale), Ahmet Can Temel (Gönyeli), Arcan Erçelik (Küçük Kaymaklı), Arif Uysal (China Bazaar Gençlik Gücü), Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü), Berkay Ali Paşaoğlu (Lapta), Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol), Davut Almulla (Cihangir), Devrim Erdoğan (Northernland Dipkarpaz), Efe Kande (Lapta), Ege Kula (Lefke), Emek Kırılmaz (Esentepe), Eren Ürkmez (Düzkaya), Ersoy Öncen (Lefke), Furkan Uludağ (Mağusa Türk Gücü), Kaya Miroğlu Bahadır (Esentepe), Malik Yakubu (DND L. Gençler Birliği), Mehmet Yiğit Özcü (Cihangir), Murat Ölçer (Çetinkaya), Mustafa Korkmaz (Mesarya SK), Mustafa Salk (Alsancak Yeşilova), Recep Arkol (Çetinkaya), Reşit Erişik (Göçmenköy), Yasin Bitik (Yalova)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 14.12.2024 tarihinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan AKSA A2 1.Lig Yalova Sk – Serveroğlu Geçitkale GSK müsabakasının 71.dakikasında müsabaka hakemlerine yönetlik küfürlü söylemlerle hakarette bulunan Serveroğlu Geçitkale GSK yöneticisi Serkan Tekin’in Disiplin Talimatı 41.maddesinin 1.fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak Serkan Tekin’e DT 41 (1) (b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.