Stat: Atatürk Stadı

Hakemler:Şakir Azizoğlu, Hakan Gök, Mehmet V. Çelik

Yenicami: Süleyman,Karan, İrfan, Ali Üçtaş, Hascan (Asrın A. Sönmez), Remzi (Hüseyin Arifoğlu), Ngnowa Dangmo(Kaan Erdoğan),Mehmet Çavuş(Barış Kaya), Nfanly Sylla, Jimmy Mpanzu, Görkem.

Doğan T. Birliği:Dursun, Selim, Emre, Macdonald Niba(Emin Atabek), Tunahan, Doğukan, Ali Savaşan, Gime Toure, Billy Michael, Serhat (Kenan Oshan), Kaan (Arda E. Metin).

Goller:Dk.4 Remzi Betmezoğlu (P) Dk.20 Mehmet Çavuş (YAK) Dk.40 Gime Toure Dk.55 Selim Saygı Dk.90+1 Kenan Oshan (DTB)

AKSA Süper Lig’in 14’üncü hafta açılış maçında kötü günler geçiren Yenicami, son haftaların düşüşte ekiplerinden Doğan Türk Birliği’ni konuk etti, Doğan Türk Birliği 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı. Atatürk Stadı’nda soğuk havada oynanan mücadeleye Yenicami hızlı başladı. 4’üncü dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyı Remzi gole çevirdi ve Yenicami öne geçti. 20’nci dakikada bir gol daha bulan Yenicami skoru 2-0’a getirse de, 40’ıncı dakikada Gime Toure farkı 1’e indirdi ve ilk devre Yenicami’nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip, 55’inci dakikada skora dengeyi getirdi. İkinci devrenin büyük bir bölümü 2-2 ile geçilirken 90+1’inci dakikada Kenan Oshan sahneye çıktı ve Doğan Türk Birliği’ni öne geçiren golü attı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Doğan Türk Birliği, puanını 28’e yükseltti, zirve yarışında “ben devarım” dedi.

8 puanı bulunan Yenicami 6 haftadır puan dahi alamadan sahadan mağlup ayrılıyor.

Maç sonunda soyunma odalarına giderken futbolcular ile yöneticiler arasında gerginlik ve tartışma yaşandı.

(Foto: Özgür Göksel)