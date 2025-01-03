Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2024- 2 Ocak 2025 tarihleri arasında alınan ithal ve yerli ürün numunelerine Devlet Laboratuvarı'nda analiz yapıldı, ardından sonuçlar Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 11 numunenin 11’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı. Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin ise 7’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

Kuzucuk köyü sakini Hüseyin Çalıcıoğlu’na ait Sarı Çarli biberin üçüncü alımında da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edileceği kaydedildi.