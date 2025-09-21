Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Abdülkadir Karadağ, Özde Özdemir

Binatlı: Ali Özinançlı, Şahin Fırat, Nevzat Çayan (Dk 46 Şahan Bayram), Erdem Zekioğulları (Dk 84 Enes Yeltekin), Asrın Alican Sönmez (Dk 70 Erman Alsakal), Karan Ahmet Sönmez, Mehmet Göktaş, Yusuf Kumaş (Dk 65 Üner Salih Berkalp), Mehmet Bahattin Zaim, Baran Türkan, Yakup Esmeraslan.

Aslanköy: Ali Faruk Çenber, Sinan Öğüt, İbrahim Çıdamlı, Mustafa Yaşınses (Dk 46 Emre Turgut), Sadık Balarabe, Erhan Çınar, Recep Arkol, Ali Akbulut (Dk 63 Hüseyin Kasaboğlu), Muhammet Nazik (Dk 77 Ahmet Kuşaf), İbrahim Güler, Ahmet Faik Tatlıses (Dk 63 Mert Ateş).

Goller: Dk 74 Erdem Zekioğulları (Binatlı). Dk 30 Mustafa Yaşınses (Aslanköy).

AKSA Süper lig ilk hafta zorlu buluşmada Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda Binatlı ile Aslanköy karşı karşıya geldi.

İlk devre Mustafa Yaşınses’in golü ile soyunma odasına önde giden taraf konuk Aslanköy olurken, ikinci yarıda Erdem’in golü maçın skorunu tayin etti. Bu sonucun ardından 1-1 eşitlikle tamamlan karşılaşma sonrasında iki takım ilk haftayı 1’er puanla kapatmış oldu.