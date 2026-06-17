Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 48’inci Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, dün akşam festival parkında düzenlenen çocuk şenliğinde dans gösterileri ile palyaço, tahta bacak, soğuk heykeller ve illüzyon gösterileri yer aldı.

Çocuk şenliği sonrası festival kapsamında amfitiyatroda sahne alan Türk R&B sanatçısı ve hip-hop dansçısı Baran Mengüç seslendirdiği şarkılar ve sergilediği dans performansıyla ilgi topladı.

Festival, pazar akşamına kadar sürecek.