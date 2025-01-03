Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması için halka çağrıda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek, Lefke ilçesinde sokaklarda ve mahallelerde yaşayan kedi ve köpekler için gönüllülere veya Lefke Belediyesi’ne, en kısa sürede ulaşılmasını istedi.

Güzelyurt’taki sokak hayvanları içinse halka çağrıda bulunana Dernek, "Güzelyurt Belediyesi'nin sokak hayvanlarıyla ilgili herhangi bir faaliyeti olmadığı için, bu konuda belediyeye ulaşılmaması, kısırlaştırma için sadece 0548 831 6230 numaralı whatshap hattına mesaj yoluyla ulaşılmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.