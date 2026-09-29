Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, sağlıkta istihdamın seçim malzemesi olmaması gerektiğini vurgulayarak, kalıcı personel ihtiyacının Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla sınava dayalı, güvenceli kadrolarla karşılanmasını istedi.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 90 geçici personel alımı için belirlediği “dar takvime” ve “açıklanmayan mülakat ölçütlerine” tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı 28 Eylül’de 10 farklı branşta toplam 90 geçici personel alacağını duyurduğunu, son başvuru tarihinin 30 Eylül, mülakat tarihinin ise 1 Ekim olarak ilan edildiğini anımsatan Erşangil, 6 Aralık’ta genel ve yerel seçimlere gidilirken, büyük bir alımın birkaç günlük takvimle yürütülmesinin ve adayların mülakatta nasıl puanlanacağının önceden açıklanmamasının kayırmacılık kuşkusunu büyüttüğünü belirtti.

-“Yeni hastanenin ihtiyacı önceden planlanabilirdi”

Erşangil, Hükümetin yeni hastaneyi gerekçe gösterebileceğini, ancak açılması planlanan bir hastanenin branşlara göre personel gereksiniminin önceden hesaplanabileceğini ifade etti. Erşangil, kadroların zamanında planlanarak Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden sınava dayalı biçimde açılması gerektiğini kaydetti.

-“Eşit hak ve liyakat güvence altına alınmalı”

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun eşit fırsat ve liyakat için var olduğunu kaydeden Erşangil, geçici istihdamın yasal imkânlarının sürekli personel ihtiyacında bağımsız sınav ve güvenceli kadro yolunu aşmak için kullanılmaması gerektiğini belirtti. Erşangil, “Kamu görevi bir siyasi lütuf değil, yurttaşların eşit koşullarda erişebilmesi gereken bir haktır.” dedi.

90 kişilik alımın mevcut takviminin durdurulmasını; her branş ve bölge için ihtiyaç gerekçesinin, gerekli uygunluk bildirimlerinin, sınav yönteminin ve değerlendirme ölçütlerinin açıklanmasını isteyen Erşangil, acil hizmet ihtiyacının gecikmeden karşılanmasını, kalıcı ihtiyaçlar içinse Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden sınava dayalı, güvenceli istihdamın başlatılmasını da talep etti.