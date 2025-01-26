Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de ikinci devre maçları hafta sonu başladı.

BTM 1. Lig Kırmızı Grupta üst sıraları ilgilendiren bölge derbisi niteliğindeki Bay Therma Güvercinlik ile Nurol Cons. Dörtyol arasındaki maçın galibi Güvercinlik oldu.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan önemli karşılaşmayı Serkan Özdenkçi yönetirken, maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken takımlar gol atma becerisi gösteremedi.

İkinci devreye daha fazla hücumu düşünen ligde 2. Sırada bulunan Dörtyol takımı olurken, Güvercinlik kontraataklarla gol aradı ve bu aradığı gollerden birini 62. Dakikada geliştirilen kontra atakta defans arkasında topla buluşan Hicabi topu kalecinin yanından ağlarla buluşturarak skoru 1 – 0 yaptı.

Bu golün ardından daha da ataklarını artıran Dörtyol takımı 73. Dakikada Burak’ın sol kanattan ceza sahasına girerek yerden ortasında topa ayak koyan Berkant’ın golüyle skoru 1 – 1 yaptı.

90. dakikada yine hızlı gelişen Güvercinlik atağında Hicabi’nin pasıyla Dörtyol ceza sahasına giren Berke’nin ortasında Hüseyin keleş topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2 – 1

Bu skorla Dörtyol takımı 22 puanda kalarak 2. Sırada yerini korurken,