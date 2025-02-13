Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yapımı tamamlanmak üzere olan Güvercinlik Futbol Sahası’nın çok yakında açılacağını duyurdu. Yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Başkan Bebek, bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Görevden değil, gönülden hizmet” anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

BTM 1. Ligde mücadele eden Güvercinlik ve çevresindeki gençlere spor yapma imkânı sunacak olan bu önemli proje, bölgeye değer katarken, sporun gelişimine de katkı sağlayacak. Açılış tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.