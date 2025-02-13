Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, tur avantajını alabilmek için sahaya çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Galibiyet golleri, Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'den geldi.

Bununla birlikte Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti ve tur kapısını araladı. Turun rövanş maçı 20 Şubat günü TSİ 23:00'te Belçika'da oynanacak. Turu atlayan taraf son 16 takım arasına kalacak.

DZEKO TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki ikinci golünü atan Edin Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu.