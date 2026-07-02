Yabancı dil ve ilk yardım eğitimi almış Turizm Polisleri, İskele, Lefkoşa, Girne ve şimdi de Gazimağusa’da halkın ve turistlerin hizmetinde.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından İskele, Lefkoşa ve Girne’de hayata geçirilen Turizm Polisi uygulaması, dün itibarıyla Gazimağusa’da da hizmete başladı.

Güvenli turizm anlayışı doğrultusunda yürütülen uygulama kapsamında, ülkemizi ziyaret eden turistler ile halkın yoğun olarak bulunduğu; İskele’de Makenzi Plajı, Lefkoşa’da Surlariçi, Girne’de Antik Liman ve Gazimağusa’da Suriçi bölgelerinde görev yapan Turizm Polisleri, yabancı dil ve ilk yardım konularında eğitim almış polislerden oluşuyor.

Turizm Polisleri, görev yaptıkları bölgelerde yaya ve bisikletli devriyeler gerçekleştirerek turistlerin ve halkın güvenliğini artırmayı, kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamayı ve ihtiyaç duyan ziyaretçilere rehberlik desteği sunmayı amaçlıyor.

Polis Genel Müdürlüğü, turizm bölgelerinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için Turizm Polisi uygulamasını etkin şekilde yürütmeye devam edecek.