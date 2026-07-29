Örgütsüz vatandaşlar tarafından BM Genel Sekreteri António Guterres'in KKTC ziyareti sırasında sosyal medyada çağrısı yapılan protesto eylemi dün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Bahçesi Kavşağı ile Sivil Savunma Çemberi'nde toplanan bir grup, Türk ve KKTC bayrakları taşıyarak Guterres'in güzergâhında protesto gösterisi düzenledi.

Protesto gösterisinde, “BM’nin en başından beri tutumu Rum yanlısıdır. Adil değildir. Guterres adaya geldiği çin protesto etmek istedik. Burada amaçlanan Türk askerini adadan çıkarmaktır. Bir tepki verebileceğimizi, BM’yi protesto edebileceğimizi göstermek için buradayız” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda protesto eylemine katıldığını duyurdu.

Eylemde taşınan pankartlarda ise şu ifadeler yer aldı:

“Ortaklıktan Atıldığımıza göre devlet kurmak hakkımız”

“BM Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara tanık olurken hangi ilke veya parametreleri doğrultusunda sessiz kaldı.”

“Tek güvencemiz Türk askeridir”