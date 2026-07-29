Birçok sendika, siyasi parti ve örgüt, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ın kuzeyindeki yol güzergahında pankartlar açtı...
Üstel, milletvekilleri ve ilçe başkanlarıyla seçim sürecine ilişkin hazırlıkları değerlendirdi
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Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnsiyatifi de, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ı ziyareti kapsamında “Federal çözüm ve barış talebini” ortaya koymak amacıyla dün Dayanışma Evi önünde toplanarak, pankart açtı.
Pankartta, Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde “Federal Çözüm Şimdi!” talebi yazıldı.