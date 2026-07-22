Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin hazırlıklarına paralel olarak, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de temas turunu sürdürdüğünü kaydetti. Gazete, Holguin’in bugün Brüksel’de olacağını yazdı.

Holguin’in, Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni özel temsilcisi Raffaelo Fitto’yla görüşeceğini yazan gazete, Holguin’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula vn der Leyen’le de görüşeceğini belirtti.

Holguin’in, Guterres’in Kıbrıs’taki temaslarının ışığında Ankara’ya gitmesi, ardından adaya gelmesinin beklendiği de belirtildi.