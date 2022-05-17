Damakların Renkli Rüyası

Evde Dondurma Yapımı Küçük büyük herkesin sevdiği dondurma, meyve şurupları veya meyve suyu, şeker ve su karışımının ya da şekerli süt, krema ve koyultucu maddelerin dondurulmasıyla elde edilen soğuk ve hafif bir tatlıdır.



Dondurma, değişik besin öğelerini bünyesinde toplayan, gıda değeri yüksek bir yiyecek. Dondurmada, protein, karbonhidrat ve yağın yanı sıra; A, C, D, E, K, B2, B6, B12 vitaminleri, kemik ve diş gelişimi için büyük katkısı olan kalsiyum, fosfor ile magnezyum, sodyum, potasyum, demir, çinko gibi mineraller bulunuyor. Bu nedenle dondurma çocuklar için de önemli bir besin kaynağı. Çünkü içinde çocuk gelişimi için çok önemli olan süt yağı var. Yani aslında dondurmaya bir süt ürünü diyebiliriz. Üstelik karbonhidrat, yağ, protein ve enerji bakımından sütten daha zengin. Vitamin ve mineralleri ise sütle hemen hemen aynı, hatta daha fazla. Ancak güvenilir şekilde üretilmiş dondurmaları tercih etmek gerektiği önemli bir konu.

Hemen her mevsimde pek çok çeşidiyle servise hazır satılan dondurmalar paketli, külahta ve çubukta dondurma olarak sunum şekline göre çeşitleniyor. Günümüzde hazır dondurma çeşitleri daha çok tercih edilse de evde de yapmak oldukça kolay. Hem ekonomik hem de sağlıklı olan evde dondurma yapımı aynı zamanda da renkli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Evde kolay dondurma yapımı için dilediğiniz meyveler ve yemişlerle binbir lezzeti buzdolabınıza sığdırabilirsiniz.

Ev tipi dondurma nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızda derledik. Hem de evde dondurma yapımını kolaylaştıracak birbirinden renkli el yapımı dondurma tarifleriyle…

Dondurma vazgeçilmezimiz diyorsanız, bambaşka dondurmalı tarifler hazırlayarak ferah ve leziz tatlılarla hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.





Evde Dondurma Yapımı Püf Noktaları

Ev tipi dondurma nasıl yapılır derseniz bunun püf noktası süt seçimi ve soğutma aşamasıdır. Evde dondurma yapmak aslında çok kolaydır. İyi ev dondurması yağlı sağma sütten olur. Eski usül dondurma üreten ve güzel dondurma üreten dondurmacılar keçi sütü tercih ederler. Keçi sütü yoksa, manda, inek sütü gibi diğer süt ürünleri tercih edilebilir. Laktoz alerjisi olanlar ise Hindistan cevizi sütü kullanabilir. Pastörize süt ile el yapımı dondurma yapacaksak mutlaka süt kreması kullanmamız gerekiyor.

Dondurmaların hem kıvamlı hem de lezzetli olması için en az 4-5 defa karıştırılması gerekir. Aksi takdirde üzerinde buz tanecikleri oluşur. Birkaç saat arayla buzlukta bekleyen dondurma kabının etrafında donmaya başlayan dondurma bir kaşıkla sıyrılmalı ve iyice döve döve kabın içinde yumuşatılmalıdır. Bir dondurma ne kadar iyi dövülür ve kabartılırsa o kadar iyi olur.

Malzeme olarak salep kullanacaksanız, bir tatlı kaşığından fazla kullanmamalısınız. El yapımı dondurma içerisinde kullanacağınız meyveler mutlaka taze olmalıdır. Aksi takdirde çürümüş bir tat verebilir.

Evde dondurma yapımı için hazırladığınız karışımı dökeceğiniz kalıbınız mutlaka kuru olmalı. Dondurma yapımı için hazırladığınız karışımı kaplarınıza döktükten sonra kabı tezgaha vurarak hava kabarcıklarını yok edebilirsiniz.







Kakaolu Dondurma Tarifi

Yaz mevsiminin olmazsa olmazı dondurmayı kim sevmez ki? Büyük küçük herkesin severek yediği, onsuz yaz akşamlarının geçmediği hafif mi hafif bir tatlı. Peki bu sefer bu enfes lezzeti evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik salepsiz, evinizde bulunan malzemelerle ve hazırlaması çok kolay! Çikolata severlerin yaz mevsimi boyunca en çok tercih ettiği hafif tatlılardan bir dondurma tarifiyle huzurlarınızdayız… Kakaolu Dondurma bu sefer ev yapımı ve katkısız haliyle sizlerle. İçerisinde süt, krema, kakao, vanilya, toz şeker ve mısır nişastası bulunan bu tarif, evde kolay dondurma yapımı için tüm detayları içeriyor. Kakaolu dondurma tarifi için malzemeler hazırsa hemen yapımına geçelim.







Kakaolu Dondurma Tarifi Malzemeleri

Kakaolu Dondurma Tarifi Püf Noktaları

1 su bardağısüt2 su bardağıkrema1 su bardağıkakao1 adetvanilya1 su bardağıtoz şeker2 yemek kaşığımısır nişastası

Dilerseniz dondurma tarifinde krema yerine süzme veya yağsız ev yapımı yoğurt tercih edilebilirsiniz. Karışımı hazırladıktan sonraysa dondurucuya atın ve iyice sertleşene kadar buzluktan çıkarmayın. Bu işlem yaklaşık olarak 4-5 saat sürecektir. Hazırladığınız ev yapımı dondurmayı bir haftada tüketmelisiniz.



Kakaolu Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?

5 Adım

Süt, şeker, vanilya, nişasta ve kakaoyu bir kapta karıştırın.

Kremayı tencereye alıp orta ateşte ısıtın. Kakao karışımını ekleyip koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Karışımı çelik bir kap içine aktarın ve buzdolabında 4-5 saat soğumaya bırakın.

Kabı derin dondurucuya yerleştirin ve dondurma kıvamına gelinceye kadar her 30 dakikada bir çıkartarak çatalla karıştırın.



5.Dondurma kıvamı tutmuşsa servis edebilirsiniz.

Sade Dondurma

Dondurmaların en klasiği sade dondurma ev yapımı, katkısız ve en natürel haliyle sofralarınıza konuk oluyor. Ev yapımı dondurma sade hazırlanacaksa malzeme olarak süt, krema, toz şeker ve salep kullanmanız gerekiyor. Öncelikle lezzetli bir dondurma yapmak için salebin kaliteli olmasına aynı zamanda dondurma yaparken kullanılacak süt tercihinizi günlük, taze ve manda sütü olmasına özen gösterin. Keçi veya manda sütü dondurma yaparken inek sütüne kıyasla daha iyi performansı verecek ve dondurmanızın kıvamı daha koyu olacaktır. Laktoz tüketmiyorsanız bitkisel sütlerle de dondurma yapabilirsiniz. Bitkisel sütler arasında kıvamı en uygun olan ise Hindistan cevizi sütüdür. Sade dondurmayı dilerseniz kuplarda ya da şerbetli, sütlü tatlıların üzerinde servis edebilirsiniz.









Sade Dondurma Püf Noktaları

Öncelikle lezzetli bir dondurma yapmak için salebin kaliteli olmasına aynı zamanda dondurma yaparken kullanılacak süt tercihinizi günlük, taze ve manda sütü olmasına özen gösterin. Keçi veya manda sütü dondurma yaparken inek sütüne kıyasla daha iyi performansı verecek ve dondurmanızın kıvamı daha koyu olacaktır. Laktoz tüketmiyorsanız bitkisel sütlerle de dondurma yapabilirsiniz. Bitkisel sütler arasında kıvamı en uygun olan ise Hindistan cevizi sütüdür.





Sade Dondurma Malzemeleri



1,5 litre (l)

süt

200 gram (g)

krema

1 su bardağı

toz şeker

1 tatlı kaşığı

salep



Sade Dondurma Nasıl Yapılır?

5 Adım

Bir tencerenin içerisine süt, salep krema ve şekeri alıp karıştırın.

Hafif koyu bir kıvam alınca ocaktan alın ve kaplara bölüştürün.

Buzlukta en az 5-6 saat dondurun.

Donunca da çıkarıp dondurma makinesine aktarın. En az 30-40 dakika dondurma makinesinden geçirin.

Ardından dondurma kaşığı ile şekillendirerek ve taze meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.







Çilekli Dondurma Tarifi

Herkesin en sevdiği bir tatlı veya tatlılar vardır, dondurma genellikle ilk sıralarda yer alır. Dört mevsim çilek olsa da hala en lezzetli çilekler yazın çıkıyor. Hazır mevsimiyken çileği değerlendirmek gerekir, tatlı meraklıları kışın yazı yad edecekleri çilek reçelleri yaparlar, çilekli tartlar kesinlikle yapılır, hızlı bir tatlı yapmak isteyenler çikolataya batırılmış çilek yapabilir, bir de buzlukta tüm yaz sabit olacak ev yapımı çilekli dondurma var tabi. İçerisinde limon suyu, yoğurt, krema ve şekerle leziz mi leziz! O zaman dondurma kaşıkları hazırlansın, çilekli dondurma yapmaya başlıyoruz!









Çilekli Dondurma Tarifi Malzemeleri



yarım kilo (kg)

çilek, sapları ayıklanmış

1 adet

krema

yarım su bardağı

şeker

yarım adet

limonun suyu

1-2 yemek kaşığı

yoğurt





Çilekli Dondurma Tarifi Püf Noktaları

Az malzemeyle enfes lezzette bir dondurma yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Püf noktalarını ve adımları doğru uygularsanız, Çilekli Dondurma tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Dondurmayı buzluğa koyduktan sonra saatte bir çıkarıp, ara ara karıştırırsanız daha çabuk ve eşit donmasını sağlamış olursunuz. Çilekli dondurma yaparken karışımın içine limon suyu ekleyebilirsiniz, hafif mayhoş bir lezzet verecektir.







Çilekli Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?

7 Adım

Çilekleri güzelce yıkayıp, saplarını temizleyin.

Üzerine şeker ve limonu sıkıp blender yardımıyla iyice ezin.

Çilek püresi olduktan sonra içerisine yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edin.

Daha sonra çiğ kremayı mikser yardımıyla ilk önce yavaş daha sonra yüksek ayarda katılaşana kadar çırpın.

Katılaşan kremayı pürenin içine katarak çırpmaya devam edin.

Son olarak dondurmayı bir kaba boşaltarak buzluğa yerleştirin.

Servis ederken taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edin.







