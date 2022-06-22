Çilekli limonata tarifi nasıl yapılır?

Limonata özellikle yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden. Farklı limonata türleri denemek istiyorsanız çilekli limonatayı da tavsiye edebiliriz. Peki çilekli limonata nasıl yapılır? İşte çilekli limonata tarifi için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları...

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5 kişilik15 dakika0 dakika150

Antioksidan ve C vitaminiyle dolu çilekli limonata hem ferahlatıyor hem de vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor. Çilekli limonata için aşağıda yapım aşamalarını görebilirsiniz.

Çilekli limonata tarifi için gerekli malzemeler

15 adet çilek

3 adet limon

1 su bardağı şeker

5-6 su bardağı su

Çilekli limonata tarifi adım adım yapılışı

PÜF NOKTASI

1Limonların kabukları rendelenir. Suları bir kaba sıkılır.2Limon kabukları ve şeker ovulur.3Çilekler blenderdan geçirilir.4Bütün malzemeler aynı kaba alınarak 30 dakika dinlendirilir.5Süzgeçten süzülerek buzlu bardakta servis edilir.Alternatif bir tarİf de şöyle: Limonların kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Elde ettiğiniz limon kabuklarını ve limon suyunu, bir bardak şekeri, ağzı kapalı bir kaba boşaltın. Sıcak suyu da ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında soğumaya bırakın. 1 saat sonra çıkarıp üzerine mutfak robotunda püre haline getirdiğiniz çilekleri ekleyin ve buzdolabına koyun. Dilediğiniz zaman çıkarıp ince bir süzgeçten geçirin. Limon dilimleri ve taze nane ile süsleyip servis edin.