Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Hüseyin Gürlek, Cumhurbaşkanı’nın halkın içinden kopmadan, güler yüzlü bir devlet anlayışıyla halkın her derdiyle dertlenen ve çözüm bulan birisi ve halkın hizmetkarı olması gerektiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs'ta çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Hüseyin Gürlek, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı ve kendi hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş'ın Geben kasabasında doğup, lise eğitiminden sonra Adana’ya taşınan ve Türkiye gazetesinde gazetecilik yapmaya başlayan Gürlek, iş icabı geldiği KKTC’de Yeni Şafak, TV Net ve Gerçek Hayat Dergisi'nin Kıbrıs temsilcisi olarak çalıştı.

Lisedeyken sınıf başkanlığı yaparken aldığı “senden iyi bir devlet adamı, asker olur” övgülerini kulağına küpe yaptığını kaydeden Gürlek, meslek hayatı boyunca basın özgürlüğü ve gazetecilerin sosyal hakları konusunda mücadele verdiğini ve tanık olduğu hak ihlallerinin, hukuksuzlukların ve çaresiz insanların kendisini hukuk eğitimi almaya ve avukat olmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Hüseyin Gürlek, Cumhurbaşkanlığına da “mazlumların, mağdurların, çaresizlerin, kimsesizlerin” sesi olabilmek için” aday olduğuna işaret ederek, “Haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış, çaresiz bırakılmış, eğitim eşitliği yakalamamış, sağlık hizmetinden mahrum kalmış, sosyal devlet anlayışının gerektirdiği vatandaşlık haklarından uzaklaştırılmış ve milli gelirden eşit dağılımını alamayan insanların mağduriyetini gördükten sonra aday olmaya karar verdim” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın halkın içinden kopmadan, güler yüzlü bir devlet anlayışıyla halkın her derdiyle dertlenen ve çözüm bulan birisi ve halkın hizmetkarı olması gerektiğini söyleyen Gürlek, kendisinin diğer adaylardan en büyük farkının, “Kuzey Kıbrıs'ta çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına” inanması olduğunu kaydetti.

-“KKTC’nin bütün birimleri, alanları, kurumları Cumhurbaşkanlığı makamını ilgilendirir”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, şöyle devam etti:

“Tatil döneminde rahatça başka ülkelere, ailelerin olduğu yerlere gidip ulaşımını çocuklarıyla beraber sağlayamayan ailelerin adayıyım ben. Devlet hastanelerimizde sağlık hizmetini rahat alamayan, saatlerce orada mahrum kalan ve çocukları ilkel şartlarda eğitim alan ailelerin adayıyım. Her zaman, her yerde, ne konuda olursa olsun bugüne kadar hayatında haksızlığa uğramışların desteğini istiyorum, onların hakkını savunmak adına. Bu çağdaş dünyada, çağ dışılıktan kurtulmak için bütün halktan ve mevcut seçmenden destek bekliyorum.” şeklinde konuştu.

-“Bu ülkeyi gelin birlikte kaldıralım”

Gürlek, KKTC’nin bütün birimleri, alanları ve kurumlarının Cumhurbaşkanlığı makamını ilgilendirdiğini söyleyerek, “Yasal olarak karar verme durumu yoksa da öncülük edebilecek imkana sahip.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu'na başkanlık yaparak öneri sunabileceğini ve komiteler kurabileceğini belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu kaynaklar ve ekibiyle, “Bu ülkeyi gelin, birlikte kaldıralım” diyebileceğini kaydetti.

“Eğer konu vatansa, milletin huzuruysa, küçücük yavrularımızsa, gençlerimizse, ülkemizin geleceği ise o zaman bireysel menfaati elinin arkasına iteceksin. Hadi hep beraber birlikte yürüyelim. Gelin birlikte bu ülkeyi kaldıralım. Hepimiz bir ucundan tutalım, bütün partiler. Ortak zeminde buluşalım.” diyen Gürlek, KKTC halkında farklı görüşler, siyasi düşünceler, yaşantılar olsa da, bir bütün olduğunu vurguladı.

-“Ülkemizdeki en büyük sorun Kıbrıs sorunu değil”

Kıbrıs sorunu hakkında görüşlerini de anlatan Gürlek, Kıbrıs sorununun ülkedeki en büyük sorun olmadığını, 50 yıldır devam eden bir konu olduğunu söyledi. “Bu bizim dışımızda bir sorun. Bu uluslararası bir sorun. Bu bizim tek başımıza çözeceğimiz bir sorun değil.” diyen Gürlek, görüşmeler devam ederken ülke içindeki sorunlara odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Federasyonun daha önce denendiğini ve sonunda katliamlar yaşandığını belirten Hüseyin Gürlek, “Bunlar yaşandıktan sonra biz birlikte yaşayalım mantığını doğru bulmuyorum. Sıfır asker kesinlikle doğru bir zemin değil. Bugün sıfır askeri Gazze'de görüyoruz. Vahşet ve insanlık dramı, insan hakları, çocuk hakları ve evrensel hukuk yerle bir. İnsanlık bitmiş. Dünya ayaklandığı halde çocuklara katliamlar yapılıyor.” dedi.

Gürlek, dünya tarafından eşit şekilde muamele gören iki güçlü devlet olgusuyla ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

-“Mevcut düzenin değişmesi için yeni adaylara şans vermemiz gerekiyor”

“Haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış; çaresiz, boynu bükük bırakılmış, vatandaşlık ve kimlik için ya da bir iş için günlerce İç İşleri Bakanlığına gidip gelmiş; eğitimden eşit şekilde faydalanamayan, parası olmadığı için ulaşımını sağlayamayan; mağdur edilmiş, çocuğuna sütünü içirmeden, harçlığını veremeden okuluna gönderen o masum ailelerin oylarına talibim.” diye konuşan Gürlek, onların sesi olmak için yola çıktığını söyledi.

Gürlek, mevcut düzenin değişmesi için yeni adaylara şans verilmesi gerektiğini söyleyerek, bugüne kadar süregelen politikayı, yeni vizyon ve dünya görüşü olanlarla değiştirmenin halkın elinde olduğunu vurguladı.