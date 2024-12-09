KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

07.12.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da, A.B.(E-21)’nin üzerinde ve

akabinde Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda; tasarrufunda toplam 41,5

gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilmesi ile ilgili

olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan

zanlı C.R.(E-18), Lokmacı Kara Geçiş Kapısından çıkış yapacağı esnada tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.



KORKUTMAK MAKSADIYLA BIÇAK TAŞIMAK, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK VE

RAHATSIZLIK

08.12.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kaleiçi’nde kamuya açık bir

yer olan Naim Efendi Sokak’ta, F.A.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı

bıçağı, korkutmak maksadıyla sağa sola salladıktan sonra makul mazereti olmaksızın yüksek

sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs suçüstü

tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

08.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve

kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği

tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma

devam etmektedir.



YARALANAN ŞAHIS

08.12.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, İskele’de kalmakta olduğu ikametgahın

bahçesi içerisinde, Nedir JORAYEV (E-30), yanmakta olan mangalın daha hızlı yanması için

mangal içerisine benzin döktüğü esnada, ateşin üzerine sıçraması sonucu vücudunun muhtelif

yerlerinden yanarak yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu

Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.