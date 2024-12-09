Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımlarıyla Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, Uluslararası Final Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikler, sanat ve maneviyat dolu bir programla katılımcıları ağırlayacak.

Anma etkinliklerine, yarın saat 19.00’da Lefkoşa Mevlevihanesinde icra edilecek tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisinin yer alacağı açılış programıyla başlanacak.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerde farklı şehirlerde ve mekânlarda Mevlânâ’nın sevgi ve hoşgörü mesajlarını yeniden hatırlatacak programlar yer alacak.

Bu kapsamda 12 Aralık Perşembe günü saat 15.00’te Girne’de Uluslararası Final Üniversitesinde, 13 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Gazimağusa’da Ada Kent Üniversitesinde, 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda tasavvuf müziği dinletileri ve sema gösterileri gerçekleştirilecek.

Program, 17 Aralık Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa Mevlevihanesinde düzenlenecek Şeb-i Arûs töreniyle sona erecek.

Etkinliklere tüm halkın davetli olduğu belirtilen açıklamada, programla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler enstitünün 227 31 79 numaralı telefonunu arayabilir.