Okullarda ‘Pontus Soykırımı’ öğretilmesi kararı alan Kıbrıs Rum liderliği, 19 Mayıs günü, Larnaka-Mağusa arasında yer alan Paralimni’de ‘Pontus Soykırım Anıtı’ açılışını yaptı.

Açılışa katılan Rum lider Nikos Hristodulidis, “19 Mayıs, bizim için bir acı günü, yüksek sembolizmi olan bir gün ve hafıza açısından takvimsel bir dönüm noktasıdır” dedi. Rum lider şöyle devam etti:

“Yeni nesil tarihi bilsin; Türklerin Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleştirdiği bu etnik temizliğin gerçeğini öğrensin diye yaptık bunu.

Pontuslular, Türkiye’nin bugüne kadar inkâr ettiği bu iğrenç suçun tanınması için mücadele ediyorlar.”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Hristodulidis, şöyle dedi:

“Modern insanlık tarihindeki en iğrenç suçlardan biri olan Pontus Rum kardeşlerimizin hatırasını onurlandırmak ve ruhlarımızın tüm şevkiyle kınıyor, bu etkinlikte duygu ve gurur duygularımla yer alıyorum. 52 yıldır Türk işgal ordusunun yasa dışı varlığı nedeniyle terör estirdiği Famochosta'nın kahraman Paralimnio-Derinia Belediyesi'nden, dünyanın dört bir yanındaki iki milyon Rum Pontialı kardeşimize, mücadelelerinin bizim olduğunun güvencesi ile sevgi mesajı gönderiyoruz.”

PONTUS SOYKIRIMI İDDİASI

Yunanistan Parlamentosu 24 Şubat 1994 tarihinde kabul ettiği bir yasa ile 19 Mayıs’ı sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etmişti.

Yunanistan’ın 1994’te kabul ettiği 19 Mayıs "Pontus Soykırımını Anma Günü" kararı, 1914-1923 yılları arasında Karadeniz bölgesindeki Rum nüfusun tehcir ve savaş ortamında yaşadığı kayıpları "sistematik bir soykırım" olarak tanımlayan siyasi bir iddiaya dayanmaktadır. Bu iddialar kapsamında 353 bin Pontuslu Rumun "soykırımla” öldürüldüğü savunuluyor.