Güney Kıbrıs’ın, öğrenciler arasında nargile kullanımı açısından Avrupa’da onuncu sırada yer aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Bağımlılıklara Kaşı Mücadele Biriminin” verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın nargile kullanan öğrenci nüfusunun, Avrupa ülkeleri arasında onuncu sırada bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Bağımlılıklara Kaşı Mücadele Birimi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle yayımladığı verilerde, ayrıca gençler arasında elektronik sigara kullanımının da arttığına dikkati çekti.