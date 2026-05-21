Güney Kıbrıs’ta ırkçı ELAM’ın Lefkoşa milletvekili adayı Phoivos Kyprianou, seçilmesi durumunda Hitler’in uyguladığı gibi bir yasanın geçirilmesi için Meclis’e öneri vereceğini açıkladı, ortalık karıştı.

Siyasi partilerin ve istenilen kurum ve kuruluşların denetlenmesi, gerekirse kapatılmasını isteyen Kyprianou, “Türklerle işbirliği yapanların da cezalandırılması gerektiğini” söyledi.

Kyprianou, ‘’Türk işgalini inkâr veya önemsizleştirme, terör örgütlerini övme, işgal güçleriyle işbirliği, yabancı ajandalar veya Kıbrıs Helenizminin varlığını tehdit eden ideolojiler yayanların’’ cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Kyprianou’nun açıklaması Güney Kıbrıs siyaset sahnesinde olay oldu. Siyasi partiler ardı ardına açıklama yaptı, ‘’Bu zihniyet Nazi’nin eseridir’’ açıklaması yaptı.

Kyprianou’nun hedefinde olan Volt’tan yapılan açıklamada ise, ’’Hitler’in ve Cunta’nın övgücüleri gelip bize demokrasiyi nasıl koruyacaklarını, bizi kanun dışı ilan ederek anlatacaklarmış’’ denildi.

Öte yandan ELAM’ın Lefkoşa milletvekili adayı Phoivos Kyprianou’nun sosyal medyadaki fotoğrafları dikkat çekti.

Kyprianou’nun iç çamaşırıyla vücudunu gösterdiği fotoğraflar yayınlaması dikkat çekti.