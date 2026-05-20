Global Sumud Filotilla filosundan “Vivy Sabre” isimli teknenin, İsrail güçlerinin filoya müdahalesi sonrasında Baf Limanına sığındığı haber verildi.

Ant1Live.com İsrail’in Gazze ablukasını kırmak ve Filistinlilere insani yardım ulaştırmak hedefiyle denize açılan filoya ait teknede İtalya, İspanya, Meksika ve Fas’tan 6 aktivist bulunduğunu aktardı.

İtalyan aktivist Danielle Gallina, Sicilya Agusta Limanından yola çıktıklarını, Girit açıklarında saldırıya uğradıklarını, sonrasında Marmaris’e doğru yol aldıklarını anlattı.

Gallina “Filomuz dün de saldırıya uğradı, yolcular kaçırıldı, biz ise teknedeki teknik arıza ve bir arkadaşımızın sağlık sorunu yüzünden buraya ulaşmayı başardık” dedi.

Gallina, teknelerinde, Gazze’ye ulaştırmak üzere gıda ve diğer insani yardımlar bulunduğunu söyledi.

Haravgi’nin internet haber sitesi “Dialogos”a göre Rum “Demokratik Avukatlar Derneği” de İsrail güçlerinin Global Sumud Filotilla teknelerine Kıbrıs adası açıklarında müdahale etmesine tepki gösterdi.

Dernek açıklamasında, teknelerin, Rum “arama kurtarma sorumluluk bölgesi” içerisindeyken Mayday (acil yardım) çağrısı yaptığına da dikkat çekildi ve Rum Yönetiminden uluslararası yükümlülükleri gereği derhal harekete geçmesi istendi.