Yılın ilk çeyreğinde Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 450 bin ile rekor kırdığı, 2025 sonuna kadar beklenen turist sayısının 4,25 milyona ulaşacağı bildirildi.

Fileleftheros bu açıklamayı, Rum Seyahat ve Turizm Acenteleri Birliği (ACTA) Başkanı Haris Papaharalambus’un, “Travel Expo Cyprus 2025” fuarının açılışında yaptığını yazdı.

Haberde, Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen ve Rum yönetiminin Yunanistan’daki büyükelçisinin de katıldığı açılışın Rum Turizm Müsteşarı Kostas Mumis tarafından önceki gün yapıldığı kaydedildi.

Habere göre 2026’nın turizm açısından daha iyi bir yıl olmasını beklediklerini, fuarı da bölgesel bir turizm bayramına dönüştürmek istediklerini belirten Papaharalambus, 2024’te Rumların yurtdışı seyahatlerinin de 1,75 milyona ulaşarak rekor kırdığı bilgisini verdi.