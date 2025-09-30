Gönyeli’de meydana gelen birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye vatandaşı 38 yaşındaki Basil Alkordi dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu'na gelip, teslim olduğunu söyledi. Polis memuru, sorgulanan zanlının 29 Eylül günü henüz tespit edilmeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Zanlının hangi bölgeden ülkeye yasa dışı giriş yaptığını araştıracaklarını kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.