Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Ersun Kırcal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Eylül 2025 tarihinde polis tarafından Lefkoşa’da Taşkınköy adresinde sakin zanlının ikametgahında yapılan aramada salonda naylon poşete sarılı 2 gram Metamfetamin türü uyuşturucu, 7 adet beyaz renk hap, 1 adet gaz başlığı ile hortum, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan 4 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi tespit edildiğini belirtti. Polis, poşete sarılı maddenin Metamfetamin olduğunun teyit edildiğini, hapların ise uyuşturucu olmadığını ancak yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının açıkta benzer ve başka suçlardan davası olduğunu, serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.