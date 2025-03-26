Şirinevler, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy bölgesinde taş ocağı işletmeciliği yapan Aşan Group Direktörü Mahmut Dağaştı taşocaklarına karşı dün yapılan eyleme katılarak, açıklama yaptı.

Bölgede kesintisiz olarak 23 yıldır taş ocağı işletmeciliği yaptığını kaydeden Dağaştı, bölgede üç tane ruhsatlı işletme olduğunu söyledi.

Patlatmaların Jeoloji ve Maden Dairesi ile polis gözetiminde kontrollü bir şekilde yapıldığını dile getiren Dağaştı, esas sıkıntının iş araçlarının kullandığı yolun toprak olması olduğunu kaydetti. Bölgeye olan ilgi ve sirkülasyonun fazla olmasından dolayı yolu kullanan araçların arttığını ifade eden Dağaştı, “Motosiklet, bisikletle geçin yine toz kalkacak. Bütün mevzu budur.” dedi.

Taş ocağı işletmelerinin gün içerisindeki çalışmalarının kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Dağaştı, “Yeterince kontrol edilmiyoruz.” dedi. Dağaştı, 23 yıldır böyle bir eylem ve şikâyetle karşılaşmadığını söyledi.

Köylülerin haklı olması nedeniyle eyleme katıldığını, amacının, şov olmadığını kaydeden Dağaştı, taş ocaklarının kapatılması talebini eleştirdi.

Dağaştı’nın konuşmasına tepki gösteren köylüler, taş ocaklarının kapatılmasını istedi.