Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarının kiralanma süreçleriyle ilgili veriler bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi “Kıbrıs Türk Mallarının Kiralanması İçin Artık Torpile Gerek Yok” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki kullanılabilir durumdaki Kıbrıs Türk mallarının ilgili birimin internet sitesinde yayınlandığını ve şeffaf prosedürlerle kiralandığını yazdı.

“Fileta” olarak adlandırılan ticari değeri yüksek taşınmazların ise açık artırma sonucunda kiraya verildiğini kaydeden gazete, yapılan kontroller sonucunda ciddi ihlallere sahip 600’den fazla kira sözleşmesi olduğunun açığa çıktığını ve bunlardan 300’üne son verildiğini belirtti.

Göçmenlerin, 2 Nisan tarihinden bu yana 173 Kıbrıs Türk taşınmazının (5 konut, 2 hayvancılık tesisi ve 166 tarım arazisi) kiralanmasıyla ilgili beyanda bulunmalarına ilişkin sürecin devam ettiğini kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanlığının Kıbrıs Türk mallarının yıllarca çok düşük rakamlarla kiralanmasıyla ilgili "çarpıklıklara son verdiğini" belirtti.

Yakın zamana kadar aralarında “fileta” olarak adlandırılan ticari değeri yüksek Kıbrıs Türk taşınmazlarının da bulunduğu kullanılabilir durumdaki Kıbrıs Türk mallarının kamuoyuna ilan edilmeden Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi tarafından "kapalı kapılar" ardında dağıtıldığını yazan gazete, gerekli araçlara, parti kimliğine veya uygun tanıdıklara sahip kimselerin bu taşınmaları çok ucuza elde edebildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk mallarının devredilmesiyle ilgili Rum İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıldır uygulanan yeni sürecin ise taşınmazların kiralanmasıyla ilgili kararların belgelere dayalı ve ölçülebilir kriterler içerdiğini kaydeden gazete, bu durumun bürokrasiyi de azalttığını, sürecin tümünün elektronik ortamda gerçekleştirildiğini ve bunun da başvuruların incelenme sürecini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Bu yeni sürecin başvuru sahiplerinin şahsi ve sosyal-ekonomik koşullarını göz önüne alarak, Kıbrıs Türk mallarının daha adil ve daha hedef odaklı bir şekilde dağıtılmasını sağladığını yazan gazete, bu yeni yasal çerçevenin getirdiği en önemli değişikliğin kullanılabilir durumdaki Kıbrıs Türk taşınmazlarının ilgili birimin internet sitesinde yayınlandıktan sonra ve şeffaf prosedürlerle kiralanması olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk mallarının üç aylık sürelerle Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin internet sitesinde yayımlandığını yazan gazete, söz konusu pratiğin uygulanmaya başlanmasından bu yana taşınmazların internet sitesinde 4 kez yayımlandığını belirtti.

Dört süreç boyunca 285 kiralık Kıbrıs Türk taşınmazının sitede yayımlandığını kaydeden gazete, söz konusu taşınmazlar arasında 37 konut, 35 işyeri, 35 açık alan ve 177 de tarım arazisi bulunduğunu yazdı.

Gazete 2025 yılının Ekim ayında yapılan yayınla ilgili olarak Güney Kıbrıs genelinde 744’ten fazla başvuru sunulduğunu ve değerlendirildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk mallarının toplam değerinin 7 buçuk milyar Euro’dan fazla olduğu buna karşı Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin kiralardan elde ettiği yıllık gelirin yalnızca 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili "kötü yönetim ve talanın yetkili birimlerin kayıtsızlığı yüzünden" zamanla kalıcı hale geldiğini ve "devasa" boyutlara ulaştığını da yazan gazete, Kıbrıs Türk mallarının kullanımıyla ilgili tüm sözleşmelerin artık sıkı bir kontrole tabi tutulduğunu vurguladı.

-Makenzi’deki Kıbrıs Türk taşınmazının kiralanması

Gazete başka bir haberinde ise Larnaka’ya bağlı Makenzi bölgesinde, “Ammos Beach Bar” yakınlarında yer alan yüksek ticari değere sahip bir Kıbrıs Türk arsasının yalnızca göçmenler tarafından 25 Mayıs tarihine kadar talep edilebileceğini yazdı.

Taşınmazın açık artırma usulüyle kiralanacağını ve ihalenin en yüksek kira bedelini teklif edene verileceğini yazan gazete, taşınmazla ilgili minimum kira bedelinin yıllık 78 bin Euro olarak belirlendiğini kaydetti.

Taşınmazı alan teklif sahibinin taşınmazı 14 yıl (7+7) yıl kullanabileceğini kaydeden gazete, teklif sahibinin prefabrik binalar inşa etme hakkına sahip olacağını belirtti.

Öte yandan yıllık kira bedelinin her iki yılda bir yüzde 5 oranında zamlanacağını kaydeden gazete, ihale sürecinde başarılı olan teklif sahibinin taşınmazın kullanımı ve idaresinden şahsi olarak sorumlu olacağı gibi taşınmazı herhangi bir üçünü tarafa devren kiralayamayacağı gibi kullanım hakkını da devredemeyeceğini vurguladı.

Limasol belediye sınırları içerisinde bulunan “Agios İoannis” bölgesindeki bir Kıbrıs Türk taşınmazının kiralanmasıyla ilgili açık artırma sürecinin de gelişme halinde bulunduğunu yazan gazete, söz konusu mülkün şehrin merkezinde yüksek ticari değere sahip bir taşınmaz olduğunu ve büyük ilgi uyandırdığını belirtti.

Haberde, söz konusu taşınmazın kiralanmasıyla ilgili son teklif sunma gününün 14 Nisan 2026 olarak belirlendiği de ifade edildi.

“Özel İdare Alanlarına” dahil olan Kıbrıs Türk taşınmazlarının artık yalnızca açık artırma usulüyle kiralanacağını da anımsatan gazete, söz konusu alanların ilgili birimlerle iş birliği içerisinde çok katı ve objektif kriterlerle seçildiğini ifade etti.

Gazete ilk “özel idare alanlarının” Larnaka’daki Makenzi bölgesi ile Piyale Paşa sokağını, “Lefkoşa Surlar içi bölgesini” ve diğer bazı münferit ticari değeri yüksek mülkleri kapsadığını yazdı.