Güzelyurt Belediyesi Gençler Halk Dansları Ekibi, Lüleburgaz Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği”nde sahne alacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, davet üzerine 19-24 Nisan tarihleri arasında Lüleburgaz’da bulunacak olan ekip, kenti temsilen çeşitli gösteriler sunacak.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ayhan Bıçaklı eğitmenliğindeki ekip ile Güzelyurt Otel’de bir araya gelerek temsiliyetlerinde başarılar diledi.

Özçınar şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde, Güzelyurt’umuzu uluslararası bir platformda temsil edecek olan halk dansları ekibimizle gurur duyuyoruz." diyen Özçınar, çocukların KKTC kültürünü en güzel şekilde yansıtacağına ve farklı ülkelerden gelen akranlarıyla dostluk köprüleri kuracağına inandığını kaydetti.

Bu tür etkinliklerin hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de çocukların özgüven kazanması açısından büyük önem taşıdığını belirten Özçınar, emeği geçen eğitmenlere ve katılım sağlayan tüm çocuklara teşekkür etti, başarılar diledi.