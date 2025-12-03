Güney Kıbrıs’ta eylül ayında turizm gelirlerinde rekor kırıldığı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre eylül ayında turizmden 499,9 milyon euro gelir elde edildiğini ve bu rakamın, geçen yılın eylül ayına kıyasla (454,1 milyon euro) yüzde 10,1 oranında artış gösterdiğini yazdı.

Gazete, bu yılın ocak-eylül ayları arasında elde edilen gelirin 2 milyar 972 milyon euro olduğunu ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla (2 milyar 575 milyon euro) yüzde 15,4 artış gösterdiğini kaydetti.

Haberde, eylül ayında İngiltere ve İsrail'den gidenler başta olmak üzere Güney Kıbrıs’ın 570 bin 635 turisti ağırladığı ve turistlerin ortalama 7,8 gün burada kaldığı da ifade edildi.