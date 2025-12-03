CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin çoktan öldüğünün altını çizdi. En büyük problemin adalet olduğunu kaydeden Usar, liyakatin önemine değindi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dün Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

Hükümetin durumuna değinen Usar İncirli konuyla ilgili ilk olarak "hükümet çoktan ölmüş vaziyettedir" ifadelerini kullanarak, hükümetin işlevsiz hale geldiğini ve ülkeye zarar verdiğini söyledi. Hayat pahalılığından güvenliğe, ekonomiden sosyal krizlere kadar birçok sorunun günden güne büyüdüğünü vurgulayan Usar İncirli, ülkenin bu sorunları çözebilecek insan kaynağına sahip olduğunu belirtti. Bu çerçevede CTP’nin iktidara gelmesi halinde, toplumun çözüm üretmeye hazır tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek sorunlara çözüm bulacaklarını ifade etti.

Adaletin en büyük problem olduğunu da belirten Usar İncirli, adalet olmadan ne sağlıklı bir ekonominin ne de güvene dayalı bir sistemin kurulabileceğini söyledi. Bu bağlamda farklı görüşlere kulak veren, liyakat esaslı bir yönetim modeli sürdüreceklerini ifade eden Usar İncirli, kimseyi ayrıştırmadan, “en çok ihtiyacı olana en fazla yardımın sağlanacağı” bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı.

Başbakan olması durumunda Türkiye ile yürütülecek ilişkileri de değerlendiren Usar İncirli, Türkiye’nin mevcut iktidarla yürüyen iletişimden memnun olmadığını düşündüğünü ifade etti. Türkiye ile ilişkilerde arzu ettikleri modelin, kardeşlik temelinde, Kıbrıs Türk halkının istek ve ihtiyaçlarını önceliklendiren bir diyalog olduğunu belirten Usar İncirli, neyi neden talep ettiklerini aktarabilecek bilgi ve birikime sahip bir ekiple ilerleyeceklerini söyledi. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının refahını önceleyen bir ülke olduğunu da vurgulayan Usar İncirli, bu doğrultuda güçlü bir iletişim kuracaklarını belirtti.

"CTP, ERHÜRMAN'IN ATACAĞI HER ADIMIN ARKASINDA DURACAK"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve Cumhurbaşkanına yönelik eleştirileri de değerlendiren Usar İncirli, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorununun çözüme yönelik iradesinin Annan Planı sürecinde, Crans Montana’da ve 19 Ekim’de tescillendiğini ifade etti. Bu çerçevede CTP’nin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın atacağı her adımın yanında duracağını belirten Usar İncirli, BM parametreleri doğrultusunda federal bir modeli savunmaya devam edeceklerini söyledi. Çözüm atmosferinin oluşturulması açısından şimdiye kadar iyi bir sürecin yürütüldüğünü de kaydetti.