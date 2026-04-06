Rum Başkan Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta artan Türk karşıtı algının giderek güçlenmesine neden olacak bir ziyarete daha imza attı.

Paskalya ziyaretlerini bugüne kadar merkez karakollarına yapan Hristodulidis, ‘mesaj vermek amacıyla’ Türk sınırına yakın bir bölgede bulunan Alefka Karakolu’nu ziyaret etti, askerlerden Türk topraklarının yer aldığı bir saat hediye aldı!

Yanına Rum Savunma Bakanı ve Ordu Komutanı’nı alan Hristodulidis, "Rum Ordusu’nun caydırıcılık gücünün arttığını" söyledi, askerlerle poz verdi, dürbünle Türk tarafını izledi.

Karakol komutanından Türk tarafına ait bölgelerin fotoğraflarının yer aldığı saat hediyesi alan Hristodulidis, "Caydırıcılık güçlerinin arttığını" söyledi.

‘Anı, Onur, Görev’ yazan saatte Karpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı, Girne’deki Bellapais Manastırı ve Maraş gibi yerlere ait fotoğraflar yer aldı.