Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi, “First Lady” Filippa Karsera Hristodulidis’in başkanlık ettiği Sosyal Yardım Fonu’na kimlerin finansörlük ettiğinin gizli tutulmaya devam edeceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, siyasi partilerin şeffaflık ve denetim maksatlarıyla ısrarla talep ettiği finansör isimlerinin bulunduğu listenin, Başkanlık Sarayı’nın gizli belgelerinin arasına konulduğunu yazdı.

Gazete, geçen yıl Eylül ayında, Rum Meclisi’nden bu fonun kütüğünün tutulması ve internet sayfasına kaynaklarıyla ilgili bilgi yüklemesi için yasa geçirildiğini; ancak Hristodulidis’in bu yasayı imzalamayı reddederek, Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne sevk ettiğini kaydetti.

Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin, Meclis’in onayladığı bu yasayı, kişisel bilgileri açığa çıkarması ve kişisel hayata müdahale teşkil etmesi nedeniyle haklı bulmadığını belirten gazete, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin, yetkili merciler tarafından garanti altına alındığına hükmettiğini yazdı.