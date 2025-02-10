Güney Kıbrıs’ta casino sektörü her yıl bir önceki yılı ikiye katlayarak büyürken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise bu gelişmeden memnun.

Kıbrıs Oyun ve Casino Denetim Otoritesi Başkanlğı'ndan oluşan bir heyet 2022-2023 yıllarına ilişkin iki yıllık faaliyet raporunu Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'e sundu.

Hristodulidis, Kuruma çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, oluşturulan altyapının gelecek için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti. Raporun, Hükümet Çalışmalarını İzleme Sekreterliği tarafından dikkatle inceleneceğini, Kurumun denetleyici bir makam olarak rolünün sürekli olarak iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla güvence verdi.

Personel sayısı ve oyuncu sayısı geçen yıllara göre artarken rapora göre Rum yönetiminin casinolardan topladığı vergi yüzde 40 civarında artış gösterdi.

Raporda yer alan istatistiki bilgiler sektörün büyüme oranını net olarak ortaya koydu.