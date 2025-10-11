Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’i kabul etti.
Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Orgeneral Metin Tokel'e ve komuta kademesine görevlerinde başarı diledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada Orgeneral Metin Tokel'e ve komuta kademesine görevlerinde başarılar diledi.
Görüşme sonrasında karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.
Başbakan Ünal Üstel de Orgeneral Metin Tokel’i kabul etti.
Üstel, Orgeneral Tokel’e yeni görevinde başarılar diledi.