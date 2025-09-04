Güney Kıbrıs’ta ağustos ayında kayıtlı işsiz sayısı 10 bin 225 kişi olarak açıklandı.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayanarak, bu yılın ağustos ayındaki işsiz sayısında, temmuz ayına göre küçük bir artış yaşandığını; geçen yılın ağustos ayıyla kıyaslandığında ise işsiz sayısının azaldığını yazdı.

Haberde, Avrupa İstatistik Dairesi’nin verilerine göre ise Güney Kıbrıs’ta haziran ayında yüzde 4,7 olan işsizliğin, temmuz ayında yüzde 5’e yükseldiği kaydedildi.