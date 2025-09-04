Güney Kıbrıs, 2025 yılının ilk altı ayında turizmden rekor gelir elde etti.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak Ocak-Haziran 2025’te, turizmden 1 milyar 378 milyon 100 bin euro gelir elde ettiğini yazdı.

Habere göre, 2024 yılının aynı döneminde 1 milyar 136 milyon 400 bin euro gelir elde edilirken, 2025 yılında yüzde 21.3’lük artışla, 1 milyar 378 milyon 100 bin euro şeklinde kaydedildi.

Sadece Haziran ayında turizmden, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 9.6 oranında (385.2 milyon euro) artışla, 422.3 milyon euro gelir elde edildiğini belirten gazete, gelişlerin ise aynı ay için, 482 bin 261’den, 498 bin 527’e çıktığını, kalma süresinin ise ortalama 8 buçuk gün olarak belirlendiğini yazdı.

Habere göre, turistlerin kişi başı harcama ortalaması 847.01 euro; günlük harcaması ise 99.65 euro olarak belirlendi.

En fazla turistin geldiği ülkenin yine Birleşik Krallık olduğunu yazan gazete, buradan 181 bin 610 kişinin geldiğini, ortalama 9 buçuk gün kaldıklarını, ortalama 987.20 euro ve günlük olarak ise 103.92 euro harcadıklarını belirtti.

Habere göre, Birleşik Krallık’ın ardından en fazla turist 36 bin 616 ile Polonya; 30 bin 246 ile İsrail; 26 bin 643 ile Almanya; 23 bin 750 ile İsveç; 6 bin 273 ile Hollanda takip etti.