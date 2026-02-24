Güney Lefkoşa’da geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Christos Tsamis Tsangaris hayatını kaybetti. Pallouriotissa bölgesinde ikamet eden Tsangaris’in kullandığı motosiklet, saat 19.00 sıralarında Aglandjia’daki Larnakos Caddesi üzerinde 19 yaşındaki bir sürücünün kullandığı başka bir motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de devrildi. 25 yaşındaki sürücünün motosikleti daha sonra park halindeki bir araca çarptı.

Kazanın ardından her iki sürücü de Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, 25 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. 19 yaşındaki sürücü ise ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Daha sonra mahkeme emri çıkarılarak 19 yaşındaki sürücünün tutuklandığı bildirildi.