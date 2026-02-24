Yılmazköy'de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde 85 yaşındaki yayaya çarparak, ağır yaralanmasına neden olan 49 yaşındaki Murtaza Yaşar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 19 Şubat 2026 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yılmazköy'de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde, Murtaza Yaşar’ın yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, o esnada yolda yaya olarak yürümekte olan 85 yaşındaki Erdoğan Korkuter’e çarptığını söyledi. Polis, Kaza sonucu yaralanan yaya Erdoğan Korkuter’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yaralının hayati tehlikeyi atlattığını ve yoğun bakımdan çıkarak, normal servise alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.