Yonhap'ın haberine göre, Busan kentinde yer alan ve Kori-2 nükleer reaktörü bugün itibarıyla yeniden faaliyete başladı.
İşletme süresi dolduğu için Nisan 2023'te kapatılan reaktörde önce güvenlik kontrollerinin sağlandığı ve tesis iyileştirmeleri sonrası açıldığı kaydedildi.
Ülkenin 3. nükleer reaktörü olan Kori-2, 1983'te hizmete girmişti.
Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, Kasım 2025'te reaktörün faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına onay vermişti.
Nükleer enerjinin, yapay zeka teknolojilerinin büyümesiyle artan veri merkezi kaynaklı elektrik talebini karşılamada kritik bir rol üstlenmesi ve Güney Kore'nin 2050 yılı karbon azaltma hedefine ulaşma çabasını desteklemesi bekleniyor.